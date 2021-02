Marinheiro resgatado depois de passar 16 horas à deriva no Oceano Pacífico

Um marinheiro lituano de 52 anos foi resgatado na terça-feira à noite perto das ilhas Austrais, na Polinésia Francesa, 16 horas depois de cair de um navio de carga, informou o Centro de Resgate Marítimo de Papeete.



Na manhã de terça-feira, o navio Silver Supporter alertou o Centro de Resgate Marítimo sobre o desaparecimento do engenheiro.



O navio retornou, enquanto o centro de resgate alertava as demais embarcações na região e enviou um avião para ajudar nas buscas.



Graças aos cálculos das correntes feitos pelo centro, o náufrago foi localizado ao sul das Ilhas Austrais.



"Ele passou 16 horas na água, mas seu estado de saúde é bom, apesar da desidratação", afirmou a Guarda Costeira de Papeete.



As circunstâncias do acidenta ainda não foram determinadas.