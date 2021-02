Pandemia diminui viagens por feriado do Ano Novo Lunar na China

O uso dos transportes na China durante o feriado do Ano Novo Lunar caiu pela metade este ano, devido ao apelo do governo para se evitar viagens no contexto da luta contra a covid-19 - informaram autoridades locais nesta quinta-feira (18).



Este ano, o Ano Novo Lunar caiu em 12 de fevereiro e resultou em uma semana de férias pagas em todo país para comemorar a chegada do Ano do Boi.



Esta é a festa anual mais importante do país e, em tempos normais, centenas de milhões de trabalhadores aproveitam para voltar para suas províncias de origem e se reunir com suas famílias.



Nesse período, há, tradicionalmente, um grande fluxo nos transportes naquela que é considerada a maior migração humana do mundo.



Embora a China tenha praticamente erradicado a pandemia da covid-19, este ano as autoridades recomendaram, como medida preventiva, evitar viagens desnecessárias, em meio a vários surtos localizados em dezembro e janeiro.



Segundo o Ministério dos Transportes, 97,7 milhões de viagens foram feitas nesse longo feriado (de 11 a 17 de fevereiro), o que representa uma queda de 58% em relação às festas do ano passado, também fortemente afetadas pelo coronavírus.



Em comparação com o Ano Novo Lunar de 2019, ou seja, antes da pandemia, essa queda é ainda mais significativa (-71%).



Para dissuadir as pessoas de se deslocarem durante as festas, as autoridades aplicaram controles e procedimentos para aqueles que viajaram, junto com incentivos financeiros para quem optasse por ficar.