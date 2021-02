Motorista acusado de matar o pai da rapper Nicki Minaj é preso nos EUA

Um homem acusado de matar o pai da rapper americana Nicki Minaj, atropelando-o e depois fugindo da cena do crime, foi preso, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (17).



Charles Polevich, 70, foi acusado de "deixar o local de um acidente depois de causar a morte de uma pessoa e falsificar provas", disse a polícia local.



Polevich, que se declarou inocente, foi libertado após pagar uma fiança de US$ 250.000, de acordo com seu advogado, Michael Scotto, entrevistado pela CNN.



O pai de Nicki Minaj, Robert Maraj, 64, andava pela rua em Mineola, Long Island, Nova York, na sexta-feira, quando foi atropelado por um carro. O motorista fugiu e Maraj foi levado ao hospital, onde morreu no sábado.



A rapper nova-iorquina de 38 anos, nascida em Trinidade e Tobago e criada no bairro de Queens, perto do local onde seu pai foi assassinado, ainda não fez uma declaração oficial.