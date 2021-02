EUA se prepara para tempestade de inverno em meio a cortes de energia

Milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica nesta quarta-feira (17) no Texas, a capital energética dos Estados Unidos, e enfrentaram também cortes de água, quando uma tempestade de inverno incomum atingiu o sudeste do país.



O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu alertas e avisos para mais de 100 milhões de americanos na área central do país.



O NWS indicou que a tempestade, conforme se move para o nordeste, levaria gelo, granizo e neve pesada para partes do Texas, Louisiana, Arkansas e Mississippi, que podem causar mais cortes de energia e danos às árvores, além de tornar as estradas perigosas.



O NWS acrescentou que a massa de ar do Ártico começava a perder vapor nesta região, desacostumada ao frio extremo, onde as temperaturas devem se manter congelantes.



"As temperaturas permanecerão entre 20 e 35°F (1 e -6°C) abaixo do normal nas Planícies Centrais, no Vale do Mississippi e na parte inferior dos Grandes Lagos", explicou o NWS.



Mais de 20 mortes relacionadas a tempestades de inverno foram relatadas desde que o clima frio se intensificou na semana passada.



Centenas de milhares de residentes da metrópole texana de Houston estão sofrendo com cortes de energia e água.



"A pressão da água está muito baixa", tuitou o prefeito de Houston, Sylvester Turner. "Por favor, não deixe a torneira aberta, para evitar o rompimento dos canos."



David Hernandez, de 38 anos, passou a noite em uma igreja em Houston com outras pessoas que fugiram de suas casas.



"Meu carro encalhou e eu estava tentando dormir no carro, mas estava muito frio", contou Hernandez. "Os líquidos do meu carro estavam virando gelo, então era como dormir em uma caixa de gelo. Tive que vir para cá", explicou ele. "Não tive escolha."



Derrick Maxwell chegou à igreja com sua companheira Ariel Edward, seu bebê e outros membros da família. "Estava muito frio para ficar em casa sem comida ou água", disse Maxwell. "Não podíamos cozinhar, é por isso que viemos para cá."



As empresas de energia do Texas implementaram apagões controlados para evitar a sobrecarga da rede quando os residentes ligavam o aquecimento.



De acordo com PowerOutage.us, mais de 2,7 milhões de usuários ficaram sem energia nesta quarta-feira no Texas, o único dos 48 estados continentais do país que tem sua própria rede elétrica independente.



- Quase um estado falido -



Beto O'Rourke, ex-candidato presidencial democrata do Texas, declarou ao MSNBC que a situação é "pior do que se ouve falar". "As pessoas passaram dias sem eletricidade", acrescentou. "Elas estão sofrendo", finalizou.



"A capital da energia da América do Norte não é capaz de fornecer a energia necessária para aquecer as casas das pessoas que vivem neste grande estado", acrescentou O'Rourke. "Estamos perto de ser um estado falido no Texas", comentou.



Austin Energy, a companhia de energia local em uma cidade de 950.000 habitantes, anunciou que quase 200.000 pessoas da região estavam sem eletricidade.



A empresa publicou a localização dos "centros de aquecimento" instalados nas escolas da região.



Enquanto as empresas lutam para restaurar a energia, o Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom retomou os voos nesta quarta-feira, após uma pausa de dois dias devido a fortes nevascas.



Jeff Zients, o coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca, disse que o frio está afetando a entrega e distribuição das vacinas contra a covid-19.



"Há certas partes do país, entre elas o Texas, onde os locais de vacinação estão fechados", informou Zients, pedindo que os centros estendam suas horas de trabalho quando reabrirem.



Até agora, muitas mortes relacionadas ao clima foram causadas por acidentes de trânsito, mas a polícia de Houston relatou que uma mulher e uma menina morreram de envenenamento por monóxido de carbono porque entraram em um carro com o motor ligado dento de uma garagem para se aquecer.



Um homem na Louisiana morreu ao bater a cabeça após escorregar no gelo, e um menino de 10 anos do Tennessee perdeu a vida quando ele e sua irmã de seis anos caíram no gelo que cobria a superfície de um lago no domingo.



A tempestade de inverno também gerou pelo menos quatro tornados, de acordo com o Weather.com, incluindo um na costa da Carolina do Norte na noite de segunda-feira, que matou pelo menos três pessoas e feriu outras dez.



Do outro lado da fronteira sul, as autoridades mexicanas disseram que seis pessoas morreram de frio.