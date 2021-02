O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) ordenou a libertação "imediata" do opositor russo detido Alexei Nalvany, alegando que sua vida corre perigo - aponta a decisão judicial publicada na página da organização d ativista, nesta quarta-feira (17).



Procurado pela AFP, o TEDH, que tem sua sede em Estrasburgo, confirmou a decisão. O texto será publicado nas próximas horas.



No documento, o tribunal pede à Rússia "a libertação do solicitante. Esta medida se aplica com caráter imediato", segundo a organização de Navalny.