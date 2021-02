Nova Zelândia controla covid-19 e levantará confinamento em Auckland

As autoridades da Nova Zelândia vão pôr fim à ordem de confinamento de três dias em Auckland na noite desta quarta-feira (17), conforme planejado, depois de avaliarem que o surto de coronavírus na maior cidade do país está controlado.



O confinamento, o primeiro em quase seis meses em Auckland, foi instituído na noite de domingo, depois que três casos foram descobertos na cidade.



A primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou que os familiares dos três infectados, que pertencem à mesma família, tiveram resultados negativos nos testes, exceto para três pessoas que foram colocadas em isolamento.



Parece que "não temos uma epidemia generalizada, mas simplesmente uma pequena cadeia de transmissão que é administrável por meio dos nossos procedimentos normais de rastreamento e de análise dos casos de contato", afirmou.



Ardern disse que o confinamento será suspenso hoje à noite, mas que a cidade permanecerá em nível de alerta dois. Com isso, ficam proibidas reuniões de mais de 100 pessoas, e o uso de máscaras é obrigatório no transporte público.



Pessoas relacionadas com uma escola frequentada por três dos casos positivos terão de permanecer confinadas.



Elogiada por sua gestão da pandemia, a Nova Zelândia registrou 26 mortes atribuídas à covid-19 em cinco milhões de habitantes.