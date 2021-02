Biden garante vacina contra covid para todos os americanos antes de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na terça-feira que todos os cidadãos do país terão acesso às vacinas contra a covid-19 antes de agosto.



Biden já havia declarado que as vacinas poderiam estar disponíveis para todos na primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), mas a Casa Branca revisou recentemente a avaliação otimista, alegando problemas com a disponibilidade das vacinas e com a capacidade de aplicação.



Ao ser questionado quando todos os americanos estariam vacinados, Biden respondeu, durante um encontro com cidadãos organizado pelo canal CNN: "Até o fim de julho deste ano".



"Até o fim de julho teremos 600 milhões de doses, suficientes para vacinar todos os americanos", disse.



Biden também afirmou que deseja que os estudantes retornem rapidamente às escolas e se mostrou partidário da ideia de que os professores avancem na escala de prioridade para receber a vacina.



"No próximo Natal estaremos em uma circunstância muito diferente", respondeu Biden ao ser questionado quando o país retomará a vida normal.



"Dentro de um ano acredito que teremos uma quantidade significativamente menor de pessoas que terão que manter o distanciamento social, que terão que usar máscara", declarou Biden, antes de alertar que não tinha certeza da previsão.