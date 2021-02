Barril do WTI segue acima dos US$ 60 por causa do frio polar nos EUA

As cotações do petróleo continuaram subindo nesta terça-feira (16) após atingirem novos recordes na sexta-feira, em um mercado que se mantém atento às campanhas de vacinação contra o novo coronavírus e ao intenso frio nos Estados Unidos.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,8%, para US$ 63,35, em Londres.



Por sua vez, o WTI para entrega em março, impulsionado por uma onda de frio polar nos Estados Unidos, aumentou ligeiramente, acima do nível simbólico de US$ 60 para US$ 60,05 a unidade, um aumento de 0,97%.



Sobre a queda de neve e cortes de energia: "A crise de energia piorou com algumas das temperaturas mais baixas desde 1989 nos Estados Unidos, que paralisou o sistema elétrico, forçou o fechamento de algumas das maiores refinarias e interrompeu os oleodutos", explicou Bart Melek da TD Securities.



Nesta terça-feira, mais de quatro milhões de residentes e empresas nos Estados Unidos estavam sem energia.



Uma "melhora na situação" em relação ao novo coronavírus também sustenta os preços, ressaltou Naeem Aslam, da Avatrade.