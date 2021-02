Biden quer 'reavaliar' relação com Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer "reavaliar" a relação com a Arábia Saudita e conversará agora com o rei Salmán, em vez do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, o interlocutor de Riade preferido por seu antecessor, Donald Trump, informou a Casa Branca nesta terça-feira (16).



"Falamos claramente desde o início que vamos reavaliar nossa relação com a Arábia Saudita", declarou Jen Psaki, a porta-voz do governo americano.



Ao ser questionada sobre uma possível conversa telefónica entre Biden e o príncipe herdeiro saudita, Psaki respondeu que o presidente americano não planejava falar com ele.



"O homólogo do presidente é o rei Salmán e conversará com ele em seu devido tempo", disse a porta-voz.



Sobre a relação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com quem Biden ainda não conversou quase um mês após chegar ao poder, Psaki afirmou que o presidente americano falaria com ele "em breve".