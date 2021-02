Militares peruanos impedem entrada de migrantes haitianos a partir do Brasil

Militares e policiais peruanos impediram a entrada a partir do Brasil de cerca de 380 migrantes, a maioria haitianos, por meio de uma ponte binacional na Amazônia, informou o Comando Conjunto das Forças Armadas do Peru.



"Eles não cruzam para o Peru pela Ponte Iñapari! Em ação imediata, as Forças Armadas e a Polícia [do] Peru estão impedindo firmemente a passagem de migrantes haitianos pela fronteira com o Brasil na [região de] Madre de Dios", mil quilômetros a leste de Lima, escreveu o Comando em sua conta no Twitter.



Os migrantes são do Haiti e de algumas nações da África e da Ásia, segundo a Igreja Católica, e estão há quatro dias do lado brasileiro da ponte, enquanto o lado peruano é guardado por policiais e militares.



Porta-vozes dos migrantes disseram que desejam entrar no Peru, já que pretendem ir ao Equador e aos Estados Unidos, enquanto outros querem retornar aos seus respectivos países, segundo a mídia.



Por sua vez, o Vicariato Apostólico (equivalente a um bispado) de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, afirmou que o fechamento das fronteiras decretado no Peru pela pandemia de covid-19 "impede que os migrantes continuem seu caminho" e pediu uma solução para eles.



"Nossos agentes pastorais na fronteira Brasil-Peru relatam que existem atualmente cerca de 380 migrantes, a maioria haitianos, mas também do Senegal, Burkina Faso, Paquistão, Bangladesh e Índia", afirmou em comunicado.



Eles "precisam entrar no Peru para viajar até a região de Tumbes, na fronteira com o Equador, e de lá chegar aos seus respectivos destinos", acrescentou, indicando que "os migrantes não exigem assistência social de nosso país", mas "se mostram indignados com o Peru pelo fechamento das fronteiras".



O Vicariato indicou que os migrantes podem pagar por seu transporte através do território peruano para chegar ao Equador e instou as autoridades peruanas a "encontrar a fórmula que permita uma resposta imediata a esta emergência, evitando assim um conflito social".