Um terremoto sacode a capital de Vanuatu, no Pacífico Sul

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu Porto Vila, capital do arquipélago de Vanuatu no Oceano Pacífico, nesta terça-feira (16) (segunda-feira à noite no Brasil), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



De acordo com o USGS, o terremoto ocorreu a pouca profundidade (10 km) 90 km a oeste de Porto Vila. Um alerta de tsunami não foi emitido.



O terremoto foi seguido por dois tremores secundários de magnitude 5,5 e 5,7, sem relatos de danos ou ferimentos.



Na semana passada, um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a região e um alerta de tsunami foi ativado, mas a onda teve 30 cm. O epicentro foi localizado a cerca de 430 km de Vanuatu.



A região que abrange Vanuatu e a vizinha Nova Caledônia faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas mais sismicamente ativas do planeta.