A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o presidente francês Emmanuel Macron pediram nesta segunda-feira (15) uma "estreita colaboração multilateral e bilateral" contra a covid-19 e as mudanças climáticas, em conversa telefônica.



Em seu primeiro contato, os dois concordaram "sobre a necessidade de uma estreita colaboração multilateral e bilateral para enfrentar a covid-19, as mudanças climáticas e apoiar a democracia no mundo", revelou Harris em um comunicado.



A vice-presidente americana disse que expressou seu compromisso de "revitalizar a aliança transatlântica".



"Eles também discutiram várias questões regionais, especialmente as do Oriente Médio e da África e a necessidade de tratá-las em conjunto", acrescentou o texto.



Harris também "agradeceu a Macron por sua liderança na luta pela igualdade de gênero e pela contribuição da França para o (programa espacial) Rover Perseverance Mars 2020 da Nasa", concluiu a nota.



BOEING



AIRBUS GROUP