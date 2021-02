Atividade eruptiva diminui em dois vulcões da Guatemala

Autoridades da proteção civil da Guatemala informaram, nesta segunda-feira (15), que a atividade eruptiva nos vulcões Pacaya e Fuego diminuíram, ambos próximos à capital do país, depois de terem expelido lava e cinzas para vários povoados.



Um relatório do Instituto de Vulcanologia indica que o vulcão Fuego, de 3.763 m de altura e localizado a 35 km ao sudoeste da capital, registrou atividade na cratera durante a noite e madrugada, mas agora com explosões fracas e moderadas.



No entanto, mantêm material incandescente a 100 metros de altura e ainda emitem fluxos de lava ativos.



O vulcão Fuego registrou em 3 de junho de 2018 uma potente erupção que provocou um avalanche de gases, cinzas e rochas ardentes que destruíram uma comunidade em Escuintla, deixando 202 mortos e 229 desaparecidos, segundo dados oficiais.



O Pacaya, em 27 de maio de 2010, também se ativou e causou a morte de um repórter de televisão que cobria a notícia.