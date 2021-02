Em 2020, Portugal perdeu 75% de turistas estrangeiros

Portugal perdeu três em cada quatro turistas estrangeiros em 2020, afetado pela pandemia de covid-19, anunciou nesta segunda-feira (15) o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).



À exceção dos dois primeiros meses do ano passado, "a pandemia teve um impacto muito importante nos resultados anuais" do setor do turismo português, grande impulsionador da economia do país e que gera mais de 8% do PIB, enfatizou o INE em um comunicado.



O número de turistas estrangeiros que visitaram Portugal despencou 75,7% em comparação com 2019, para 3,99 milhões, acrescentou.



O mercado interno foi melhor que o externo, com queda de 39,2%, para 6,5 milhões de turistas.



No total, o setor hoteleiro português acolheu 10,5 milhões de pessoas, o que representou uma queda de 61,3% no número de hóspedes, e uma queda do seu volume de negócios de 66,1%, para 1,4 bilhão de euros (1,7 bilhão de dólares), disse o INE.



A nível internacional, "todos os grandes mercados registaram perdas significativas, superiores a 65%", acrescentou o INE, especificando que os britânicos continuam os turistas estrangeiros mais numerosos, à frente dos alemães e espanhóis.



A economia portuguesa caiu 7,6% em 2020, após o PIB ter crescido 2,2% no ano anterior, de acordo com uma primeira estimativa publicada no início de fevereiro.