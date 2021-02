Engarrafamento gigante na fronteira entre Itália e Áustria por controles anticovid

Os controles anticovid na Áustria para a entrada de procedentes da Itália no país provocaram, nesta segunda-feira (15), um engarrafamento gigantesco, com uma fila de caminhões de 40 km e protestos dos motoristas, disseram fontes locais.



As autoridades da Áustria adotaram uma série de medidas para limitar a propagação da variante sul-africana da covid-19, exigindo que os viajantes apresentem um teste negativo de coronavírus realizado nas últimas 48 horas para poder cruzar sua fronteira.



O presidente da associação italiana de transporte por estrada Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, pediu "que se aplique o princípio da reciprocidade" e que a Itália também exija o teste aos motoristas da Alemanha, Reino Unido e Áustria.



"Se os motoristas italianos são considerados portadores do vírus, não vemos por que o mesmo princípio não se aplica a todos", explicou em uma carta dirigida ao ministro italiano de Transportes e ao primeiro-ministro Mario Draghi.



O presidente da região Trentino (norte), Maurizio Fugatti, denunciou por sua vez "um bloqueio unilateral que corre o risco de ter fortes repercussões econômicas e para o meio ambiente", disse.



Para evitar engarrafamentos na fronteira, a empresa regional de autopistas, "Autopista del Brennero", anunciou em um comunicado que "verificará se os usuários têm os documentos necessários para entrar na Áustria".



A Itália instalou um centro de testes rápidos na região, perto de Vipiteno, cidade próxima ao túnel do Brennero, "para aliviar o congestionamento" criado para a Áustria.