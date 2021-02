Zimbábue recebe vacinas anticovid doadas pela China

O Zimbábue recebeu nesta segunda-feira (15) um primeiro lote de 200.000 vacinas contra a covid-19, doadas pelo fabricante chinês Sinopharm, constataram jornalistas da AFP.



"Não esqueceremos que em uma situação de necessidade, a China reagiu rapidamente", declarou o vice-presidente Constantino Chiwenga no aeroporto de Harare, aplaudindo uma doação "oportuna" e uma "nova prova do vínculo de amizade e solidariedade" entre os dois países.



"No próximo mês, compraremos 600.000 doses suplementares da China e o programa continuará até que a meta de 1,8 milhão de doses seja atingida", disse o ministro das Finanças, Mthuli Ncube, também presente no aeroporto.



As vacinas serão verificadas pela autoridade local de controle de medicamentos antes de serem usadas.



A eficácia deste imunizante contra a covid-19 não foi divulgada. O Zimbábue registrou mais de 35.000 casos de covid-19, incluindo 1.400 mortes.