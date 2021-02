Pai de cantora Nicki Minaj morre atropelado

O pai da rapper Nicki Minaj morreu depois de ser atropelado por um motorista que fugiu perto de Nova York, informou a polícia neste domingo (14).



Robert Maraj, 64 anos, estava caminhando por uma estrada em Mineola, Long Island, às 18h15 (20h15 de Brasília) na sexta-feira quando foi atropelado, informou o Departamento de Polícia do Condado de Nassau em um comunicado.



O motorista deixou o local do acidente e Maraj foi levado ao hospital, onde foi declarado morto no sábado.



"A investigação está em andamento", acrescentou a polícia.



O comunicado não especifica a relação de Maraj com Minaj, mas um porta-voz da polícia confirmou que a vítima é pai da cantora.



Minaj, 38 anos, nasceu em Trinidade e Tobago e foi criada no bairro do Queens, na cidade de Nova York. A rapper foi indicada a dez prêmios Grammy durante sua carreira.