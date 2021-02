Ex-futebolista lidera corrida presidencial no Peru, diz pesquisa

O ex-futebolista George Forsyth, do partido Vitória Nacional, e o advogado Yonhy Lescano, do Ação Popular, lideram a corrida presidencial peruana, segundo uma pesquisa da Ipsos, a pouco menos de dois meses para as eleições.



Forsyth, ex-goleiro do popular Club Alianza Lima e de 38 anos, e Lescano, de 61 anos, contam com 11% e 10% das intenções de voto, os únicos que alcançam dois dígitos.



Depois deles e com empate técnico aparece Keiko Fujimori (filha do ex-presidente Alberto Fujimori preso) do Força Popular com 8%, a psicóloga esquerdista Verónika Mendoza do Juntos pelo Peru, também com 8%, e Daniel Urresti do Podemos Peru, com 7 pontos.



O Peru carece de partidos sólidos ou com nítido viés ideológico.