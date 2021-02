Onze mortos em ataques a instalações militares na RDC

Onze pessoas morreram neste domingo (14) durante um ataque de milicianos armados contra duas instalações militares em Lubumbashi, segunda cidade da República Democrática do Congo, segundo um balanço oficial.



"Até o momento, o balanço é de onze mortos, seis do lado dos insurgentes, quatro elementos das forças de ordem e um civil", declarou à AFP Ghislain Robert Lubaba Buluma, prefeito da cidade de Lubumbashi.



Duas instalações militares foram alvo de ataques dos (milicianos separatistas) Bakata-Katanga, no acampamento militar de Kimbembe e o de Kibati", disse à AFP Jeff Mbiya Kadima, um responsável da sociedade civil.



Em Lubumbashi, capital da rica região de mineração de Katanga, há frequentes ataques de homens armados liderados por milícias separatistas.