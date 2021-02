Morre aos 90 anos Carlos Menem, ex-presidente argentino

Menem com os filhos Zulema e Carlos Nair, em 2018 (foto: CLAUDIO REYES / AFP)

O ex-presidente argentinomorreu neste domingo (14) em uma clínica de Buenos Aires aos 90 anos, informaram a agência oficial de notícias Telam e outros veículos da imprensa.Menem, que foi senador do peronismo, foivárias vezes nos últimos meses.Em 29 de dezembro, ele não conseguiu participar da votação no Senado sobre a lei do aborto naporque estava internado.Natural da província de La Rioja, Menem governou a Argentina entre 1989 e 1999, com um programa neoliberal. Durante sua gestão, estebeleceu a taxa de câmbio de um peso igual a um dólar, o que mais tarde culminou na pior crise do país em 2001.teve três filhos em dois casamentos, o primeiro com Zulema Yoma e o segundo com a ex-miss Universo Cecilia Bolocco.Menem foi investigado judicialmente em vários casos por corrupção , mas nunca houve uma condenação à prisão. Em 2019, foi condenado a três anos de prisão por peculato.Ficou em prisão domiciliar preventiva em 2001 por um julgamento por contrabando de armas para a Croácia e Equador, mas foi libertado semanas depois por decisão do Tribunal Supremo da Justiça e posteriormente foi absolvido por excesso de prazo em um caso que levou 25 anos.