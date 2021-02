Funcionário da Casa Branca renuncia após ameaça a repórter: 'Te destruirei'

TJ Ducklo pediu demissão ao presidente Biden (foto: Reprodução/Twitter)

anunciou neste sábado (13) que aceitou a renúncia de um alto funcionário que supostamente ameaçou "destruir" umaque lhe perguntou por sua vida pessoal.O porta-voz adjunto da Casa Blanca, foi suspenso originalmente por uma semana sem pagamento , mas agora o governo do presidente Joeaceitou sua renúncia, disse a secretária de imprensa da presidência, Jen Psaki, em comunicado.Segundo a revista Vanity Fair, Ducklo ligou para a repórter do jornal, depois que ela começou a fazer perguntas sobre sua relação pessoal de meses com a repórter Alexi McCammond do Axios, jornal rival do Politico."Te destruirei", disse supostamente Ducklo a Palmeri em uma ligação telefônica pouco depois da posse de Biden em 20 de janeiro.Segundo a Vanity Fair, Ducklo "fez comentários depreciativos e misóginos" a Palmeri e a chamou de "ciumenta".Psaki disse que a Casa Branca aceitou ade Ducklo depois de falar com ele no sábado à noite e que ele tem o apoio do chefe de gabinete."Estamos comprometidos a nos esforçar todos os dias para cumprir com o padrão estabelecido pelo presidente de tratar os demais com dignidade e respeito, com cortesia (...) através de nossas palavras e nossas ações", disse Psaki em sua declaração.