Membro da equipe de Biden é suspenso após ameaçar repórter

Um auxiliar da equipe do presidente Joe Biden foi suspenso nesta sexta-feira (12) após supostamente ameaçar "destruir" uma repórter que estava perguntando sobre sua vida pessoal.



O porta-voz adjunto da Casa Branca, TJ Ducklo, foi suspenso por uma semana sem remuneração, disse a secretária de imprensa de Biden, Jen Psaki.



De acordo com a revista Vanity Fair, Ducklo ligou para a repórter do Politico Tara Palmeri depois que ela começou a fazer perguntas sobre seu relacionamento pessoal de meses com uma repórter da Axios, Alexi McCammond.



"Vou destruir você", disse Ducklo a Palmeri em um telefonema logo após a posse de Biden como presidente em 20 de janeiro.



De acordo com a Vanity Fair, Ducklo "fez comentários depreciativos e misóginos" a Palmeri e a chamou de "ciumenta".



"TJ Ducklo pediu desculpas à repórter, com quem ele teve uma conversa acalorada sobre sua vida pessoal", disse Psaki em um comunicado no Twitter.



"Ele é o primeiro a reconhecer que este não é o padrão de comportamento estabelecido pelo presidente", reforçou.



Além de estar suspenso por uma semana, Psaki anunciou que Ducklo não trabalhará mais com repórteres do Politico em suas funções na Casa Branca.



Ducklo foi secretário de imprensa nacional da campanha eleitoral de Biden para 2020.



O Politico Playbook, o boletim informativo de dicas de política e fofoca de Washington para o qual Palmeri trabalha, escreveu esta semana que McCammond tornou público em novembro que ela estava namorando Ducklo.



Um dia depois de tomar posse como presidente, Biden advertiu sua equipe da Casa Branca contra destratar outras pessoas.



"Não estou brincando quando digo isso: se você algum dia trabalhar comigo e eu ouvir que trata outro colega com desrespeito, fala de cima para baixo com alguém, vou despedi-lo na hora."