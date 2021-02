Promotores democratas querem chamar legisladora republicana para testemunhar em julgamento contra Trump

Os democratas que atuam como promotores no julgamento político contra o ex-presidente Donald Trump no Senado americano querem chamar a legisladora republicana Jaime Herrera Beutler para testemunhar, disse o chefe da acusação, o congressista Jamie Raskin, neste sábado (13).



"Queremos ter a oportunidade de acessar seu relato através (da plataforma de vídeochamadas) do Zoom por menos de uma hora e de citar também outros documentos relevantes", disse Raskin no quinto dia do processo contra Trump pela acusação de "incitação à insurreição" pelo ataque de seus apoiadores ao Capitólio, no segundo julgamento de impeachment contra ele.



Raskin disse também que quer ter acesso às comunicações da legisladora com o líder da minoria republicana da Câmara Baixa, Kevin McCarthy, e às notas que tomou sobre uma conversa entre Trump e McCarthy durante o ataque ao Capitólio.