Três mortos e oito feridos em explosão de carro bomba na Somália

Ao menos três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas neste sábado (13) na explosão de um carro bomba perto de um posto de controle de segurança em uma estrada em Mogadiscio, disseram funcionários de segurança e testemunhas.



"A polícia estava perseguindo o veículo hostil após detectá-lo a poucos quilômetros de onde explodiu. Três civis morreram, segundo a informação que recebemos até agora e outros oito estão feridos", disse à AFP o funcionário de segurança Abdirahman Mohamed.



A Somália é um país imerso no caos desde a derrubada do regime militar do presidente Siad Barré em 1991, seguida por uma guerra de chefes de clãs e pelo aumento do poder do grupo Al-Shabab, que controlou Mogadiscio até ser expulso em 2011.



No entanto, o grupo radical continua controlando vastas áreas rurais nas quais realiza operações de guerrilha e ataques suicidas, inclusive na capital, contra alvos do governo, de segurança ou civis.