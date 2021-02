Presidente argelino retorna ao seu país após cirurgia na Alemanha

O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, retornou ao seu país nesta sexta-feira (12) depois de ficar um mês na Alemanha, onde passou por uma cirurgia no pé por "complicações" relacionadas à covid-19, segundo a imprensa oficial argelina.



"O presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas e ministro da Defesa, Abdelmadjid Tebboune, voltou ao país hoje", afirmou a emissora pública, embora não tenha divulgado imagens de sua chegada.



O avião, vindo de Berlim, pousou por volta das 17h locais (13h no horário de Brasília) no aeroporto militar de Boufarik, segundo sites de informações de tráfego aéreo.



O presidente de 75 anos já havia sido tratado na Alemanha por dois meses após ser infectado pela covid-19, mas teve que retornar a Berlim em 10 de janeiro para se submeter a uma cirurgia devido a "complicações" em seu pé direito.



No entanto, as autoridades não especificaram a natureza da intervenção cirúrgica, que foi "bem-sucedida".



Na véspera de seu retorno, Tebboune ligou para seu equivalente alemão, Frank-Walter Steinmeier, para agradecê-lo pelos cuidados médicos que recebeu na Alemanha.



Várias pendências aguardam o presidente, como um provável reajuste ministerial e a elaboração de uma nova lei eleitoral para as próximas eleições municipais e legislativas, que devem ocorrer no final do ano.