Páginas inéditas do escritor francês Marcel Proust serão publicadas em março

Páginas inéditas do escritor francês Marcel Proust, dezenas de folhas que mais tarde se tornaram sua obra-prima "Em busca do tempo perdido", serão publicadas em março, anunciou nesta sexta-feira(12) a editora parisiense Gallimard.



"As setenta e cinco folhas e outros manuscritos inéditos" estarão nas livrarias em 18 de março.



Em 2019, a editora Fallois publicou "Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites", textos que foram descartados pelo romancista quando publicou seu primeiro livro em 1895, "Os prazeres e os dias" .



Esta nova compilação inédita surge da mesma coleção de manuscritos de Proust que estava nas mãos do editor Bernard de Fallois e que foi legada à Biblioteca Nacional Francesa quando ele morreu em 2018.



São manuscritos lendários, dos quais o mundo literário francês começou a ouvir falar há quase 70 anos, quando o editor Bernard de Fallois os mencionou pela primeira vez.



Os textos são de 1908, quando Proust já começava a desenvolver seu grande ciclo de ficção que o levou à glória literária.



Este ano marca o 150º aniversário do nascimento de Proust e, para 2022, a Biblioteca Nacional Francesa prepara uma grande homenagem pelo centenário da sua morte.