TPI elege seu novo procurador-geral

Os países membros do Tribunal Penal Internacional elegem, nesta sexta-feira (12), um procurador-geral entre quatro candidatos, um deles espanhol, para suceder a atual titular, que está submetida a sanções americanas.



A atual procuradora-geral Fatou Bensouda realizou investigações polêmicas, especialmente sobre o conflito israelense-palestino e Afeganistão.



Quatro candidatos - do Reino Unido, Irlanda, Itália e Espanha - desejam a sucedê-la.



O britânico Karim Khan surge como favorito para o posto, à frente do espanhol Carlos Castresana, do irlandês Fergal Gaynor e do italiano Francesco Lo Voi, segundo a imprensa britânica.



Apesar de várias tentativas nas últimas semanas, os Estados-membros do Tribunal Penal Internacional não conseguiram um consenso para a nomeação e, portanto, deverão decidir através de uma votação na sede da ONU em Nova York.



O TPI é o único tribunal permanente para crimes de guerra no mundo.