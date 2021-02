A inflação na Venezuela fechou 2020 em quase 3.000%, segundo Banco Central

A Venezuela fechou 2020 com uma inflação acumulada de 2.959,8%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central do país (BCV).



A inflação reconhecida pelo BCV, de linha pró-governo, encontra-se abaixo das estimativas do antigo Parlamento da oposição eleito em 2015, que desde 2017 publicava o seu próprio índice de inflação devido ao atraso na publicação dos números oficiais.



Em dezembro de 2020, fixou o índice de janeiro a novembro em 3.045,92%.



O BCV informou ainda que a variação de preços, em meio a um ciclo hiperinflacionário, foi de 46,6% em janeiro, uma queda em relação a dezembro passado, que fechou em 77,5%.



Os últimos dados oficiais atualizados mostram uma inflação acumulada entre janeiro e setembro de 844,1%.



A Venezuela, atolada na pior crise de sua história moderna e passando pelo sétimo ano consecutivo de recessão, fechou 2019 com inflação de 9.585,5% segundo a entidade emissora.



Paralelamente, o valor da moeda local - o bolívar - despencou, cenário em que o dólar ganhou espaço no país petroleiro, que sofre com a maior inflação do mundo.