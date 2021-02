Um antigo osso de vaca lança luz sobre o alfabeto eslavo

Um osso de vaca coberto de inscrições do século 7 mostra que as runas germânicas eram a escrita mais antiga usada pelos antigos eslavos, anunciaram cientistas tchecos na quinta-feira (11).



Até agora, o alfabeto eslavo mais antigo era considerado o glagolítico, inventado pelo monge bizantino São Cirilo no século IX.



São Cirilo e seu irmão São Metódio chegaram em missão em 863 à antiga Grande Morávia, território que hoje corresponde à República Checa, Hungria e Eslováquia, além de partes da Alemanha, Polônia, Ucrânia e Bálcãs.



Mas a costela da vaca, encontrada no sul da República Tcheca em 2017 e examinada por uma equipe internacional de cientistas, mostra que a hipótese sobre o primeiro alfabeto estava errada.



"A equipe descobriu que é a inscrição mais antiga encontrada entre os eslavos", disse o líder da equipe Jiri Machacek, da Universidade Masaryk em Brno, em um comunicado.



A equipe fez testes genéticos e de radiocarbono para examinar o osso.



"Essas análises delicadas mostraram que o osso era de um bovino doméstico que viveu por volta de 600 DC", disse Zuzana Hofmanova, analista da Universidade de Friburgo (Suíça) e membro da equipe.



Robert Nedoma, da Universidade de Viena, identificou a inscrição como as chamadas runas antigas do futhark, usadas pelos habitantes de língua alemã da Europa central do século II ao século VII.



O antigo alfabeto Futhark tinha 24 signos. Os últimos sete aparecem na costela, segundo os pesquisadores.



"É provável que o osso tivesse originalmente todo o alfabeto rúnico. Portanto, não é uma mensagem específica, mas sim uma ferramenta pedagógica", segundo os cientistas.