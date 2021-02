Homem é acusado de tentar matar o chefe com saliva contaminada de COVID-19

O homem misturou a saliva contaminada em uma bebida para o chefe (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) assassinato após comprar saliva contaminada de COVID-19 para ‘envenenar’ o chefe em Adana, na Turquia. Um homem foi acusado de tentativa deapós comprar saliva contaminada de COVID-19 para ‘envenenar’ o chefe em Adana, na Turquia.

Questionado por telefone, o funcionário respondeu que usou o dinheiro para pagar um agiota e desligou. Dias antes, ele pagou por uma saliva contaminada de COVID-19 e colocou na bebida do chefe, mas o plano só não foi concluído por causa de um outro funcionário, que soube da armação e despistou %u0130brahim, para que ele não pegasse no copo.

Apesar disso, esse segundo funcionário não contou o que tinha acontecido para evitar uma briga, mas quando soube do roubo falou sobre a tentativa de ‘envenenamento’ e o chefe decidiu denunciar o caso como tentativa de assassinato na polícia e imprensa.

%u0130brahim recebeu ameaças de Cimen, que enviou mensagens de texto prometendo mata-lo com um tiro na cabeça. A vítima ficou assustada e agradeceu por estar saudável: "É a primeira vez que ouço falar de uma técnica de assassinato tão bizarra. Graças a Deus não fiquei doente".

"Eu preferia que ele me matasse em vez de tentar me infectar com o vírus. Minha mãe e meu pai têm uma doença crônica. Se ele me infectasse com COVID-19, eu poderia ter infectado minha família e as pessoas ao meu redor. Pelo menos se ele atirasse na minha cabeça, eu seria o único a morrer. Não há necessidade de ser tão mau", ele completou.

Segundo a publicação, a justiça deu proteção a %u0130brahim e sua família e estão procurando pelo acusado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria