Taylor Swift lançará regravação do álbum 'Fearless' para recuperar os direitos

A cantora americana Taylor Swift anunciou na quinta-feira (11) que planeja lançar uma nova versão de seu segundo álbum "Fearless" em abril, cumprindo assim sua promessa de gravar seus primeiros seis álbuns novamente para ter o controle de seus direitos.



A artista de 31 anos também adiantou que o single principal do álbum, o hit "Love Story (Taylor's Version)", será lançado à meia-noite.



"A maneira que eu escolhi fazer isso, espero que ajude a esclarecer de onde eu venho," Swift explicou em um comunicado publicado nas redes sociais.



"Esse processo foi mais satisfatório e emocional do que eu poderia ter imaginado e me convenceu ainda mais a regravar todas as minhas músicas", disse ele.



Além das 20 faixas originalmente incluídas no álbum "Fearless" de 2008 - que inclui os sucessos "You Belong With Me" e "Fifteen" - Swift disse que incluirá mais seis "nunca antes lançadas" nesta nova versão do álbum, com lançamento previsto para 9 de abril.



No verão de 2019, a estrela começou uma batalha pública com o magnata da indústria Scooter Braun depois que sua empresa adquiriu a ex-gravadora de Swift, dando a ele uma participação majoritária nos 'masters' de seus primeiros seis álbuns.



A disputa, aliada à determinação da cantora em regravar esses discos, abriu uma discussão sobre quem é o dono da obra de um artista, bem como as condições em que jovens talentos assinam seus contratos.



O selo Big Machine de Nashville lançou "Fearless" em 2008, um primeiro grande sucesso que mesclou pop e country que renderia a Swift quatro Grammys, incluindo Melhor Álbum do Ano, e que vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos.



Pouco antes da briga entre Swift e Braun se tornar pública, a estrela assinou um novo contrato com o grupo Universal Music que lhe deu o controle de suas músicas a partir de então.