Como três cubanos sobreviveram em ilha deserta por 33 dias

Mais de um mês presos em uma ilha deserta.

Três cubanos, dois homens e uma mulher, foram resgatados nesta semana pela Guarda Costeira dos Estados Unidos depois de passar 33 dias em uma pequena ilha nas Bahamas.

Um dos membros da equipe de resgate disse à BBC que estava surpreso por eles terem "sido capazes de sobreviver por tanto tempo".

O oficial da Guarda Costeira Riley Beecher explicou que estava patrulhando a área de Anguilla Cay — uma série de ilhas entre Florida Keys e Cuba — quando de repente "algo chamou sua atenção".

Isso o fez voar sobre a área novamente a uma altitude mais baixa, e foi quando ele percebeu que havia pessoas na pequena ilha agitando uma bandeira improvisada, desesperadamente.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz