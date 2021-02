Príncipe Charles recebe a vacina contra a covid-19

O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, e sua esposa Camila receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 como parte da campanha de imunização em massa no Reino Unido, anunciou a Casa Real nesta quarta-feira(10).



"O Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha receberam suas primeiras vacinas contra a covid-19", disse um porta-voz da Clarence House, a residência oficial do casal.



Charles e Camilla, com 72 e 73 anos respectivamente, unem-se assim às mais de 12,6 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes desenvolvidos pela e



Eles fazem parte dos quatro grupos prioritários - cerca de 15 milhões de pessoas que incluem todos aqueles com mais de 70 anos de idade, profissionais de saúde e doentes crônicos - que o governo propôs vacinar antes da próxima segunda-feira.



País mais atingido na Europa pela pandemia, com quase 114.000 mortes, o Reino Unido concentra sua estratégia na vacinação para poder sair do terceiro confinamento.



A rainha Elizabeth II, 94, mãe de Charles, e seu marido, o príncipe Philip, 99, receberam sua primeira dose no início de janeiro.



O príncipe Charles e seu filho mais velho, William, contraíram uma forma leve de covid-19 na primavera de 2020.



Embora a aceitação da vacinação seja alta no Reino Unido, o governo lançou uma campanha de conscientização com celebridades.



"Quanto mais pessoas em nossa sociedade forem vacinadas, maiores as chances de erradicar a pandemia nacional de covid", disse o cantor pop Elton John, de 73 anos, em um dos vídeos.



"Como você pode ver, ainda estou de pé", diz ele, referindo-se ao seu hit de 1983 "I'm still standing" ("Ainda estou de pé").



O vídeo também mostra o astro de cinema Michael Caine, de 87 anos, sendo vacinado: "Não doeu", diz ele.



