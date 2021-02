Seis militares e um civil morrem em acidente aéreo no Paraguai

Um pequeno avião de passageiros caiu em um prédio da Força Aérea do Paraguai nesta terça-feira (9), nos arredores de Assunção, deixando seis militares e um civil mortos, revelou o comandante da Força, general Juan Pablo Paredes, em coletiva de imprensa.



"Preliminarmente não há dados de que a aeronave Cessna 402 tenha passado por uma situação de emergência. Os ocupantes, seis efetivos da Força Aérea (entre eles o piloto e o copiloto), não puderam ser resgatados", informou Valdez.



Um funcionário público também está entre as vítimas fatais, disse.



Um jovem estudante, de 19 anos, sobreviveu ao impacto e se encontra em estado grave, informou o chefe do Hospital de Emergências Médicas da capital, Augustín Saldívar, aonde ele foi levado.



A aeronave acidentada "é um Cessna bimotor 402 que caiu em terra quando estava a 30, 40 segundos de alcançar a cabeceira da pista do Aeroporto (Internacional) Silvio Pettirossi para a aterrissagem", disse o porta-voz das Forças Armadas, coronel Víctor Urdapilleta.



"Aconteceu tudo de repente", disse o comandante. "Estamos muito consternados com tantas perdas", acrescentou em declarações à imprensa.



"O avião vinha de Fuerte Olimpo (800 km ao norte). Não sabemos se tinha algum problema técnico. O único que se visualiza é que já estavam bastante próximos da descida e ocorreu a uma altura não muito elevada. O sobrevivente se encontra em estado muito ruim e foi confirmada a morte de sete" pessoas, explicou o chefe dos Bombeiros, Rafael Valdez.



O avião caiu no estacionamento reservado a militares, a poucos metros do prédio principal da Força.



O impacto também afetou quatro veículos estacionados, segundo a descrição de