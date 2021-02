Petróleo volta a subir em seu nível mais alto em um ano

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta terça-feira (9) e fecharam em seu nível mais alto em um ano, impulsionados por uma série de fatores animadores sobre oferta e demanda.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,88% ou 53 centavos desde o fechamento da segunda-feira, a 61,09 dólares.



O barril americano do WTI para entrega em março valorizou-se 0,67% ou 39 centavos, fechando a 58,36 dólares.



O Brent mantém uma impressionante sequência de oito sessões em alta, enquanto o WTI teve sua sétima alta consecutiva.



Os dois contratos, de referência na Europa e nos Estados Unidos, respectivamente, se valorizaram cerca de 20% desde o começo do ano e voltaram a alcançar as cotações mais altas desde o fim de janeiro de 2020, antes de a pandemia as afetarem.



"Novo dia, novo máximo: hoje não é uma exceção", disse Eugen Weinberg, analista do Commerzbank.