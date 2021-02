Hamas e Fatah concordam com 'mecanismos' para organizar eleições palestinas

O movimento islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, e o Fatah, que detém o poder na Cisjordânia ocupada, entraram em acordo nesta terça-feira(9) sobre "mecanismos" para realizar eleições palestinas em maio e julho, informaram em um comunicado conjunto.



O acordo, alcançado durante uma reunião no Cairo, prevê a criação de um "tribunal eleitoral" e um compromisso mútuo para respeitar as "liberdades públicas" durante as campanhas eleitorais e votação, informou a nota.



Ambos concordam em "respeitar as datas das eleições (anunciadas pela presidência palestina), realizá-las na cidade de Jerusalém, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, e respeitar e aceitar seus resultados".



Estas são as primeiras eleições nesses territórios em 15 anos.



Em outro comunicado, o chefe da delegação do Fatah no Cairo, Jibril Rajub, explicou que o acordo é um "roteiro" para as eleições, um testemunho da "unidade palestina".



O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abas, assinou em 15 de janeiro o decreto das eleições legislativas e presidenciais de maio e julho, respectivamente.



Com a decisão, que já havia sido anunciada durante a presidência americana de Donald Trump, os palestinos tentam unificar a mensagem à comunidade internacional.



Abas rompeu com os Estados Unidos em 2017, depois que Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e anunciou um plano de paz que previa a anexação israelense de partes da Cisjordânia.



O acordo também inclui o compromisso de libertar todos os detidos por diferenças políticas ou em relação à liberdade de opinião, disse o comunicado.