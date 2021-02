Ataque a tiros deixa ao menos cinco feridos em Minnesota, nos EUA

Um ataque a tiros em uma clínica médica deixou ao menos cinco pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 9, na cidade de Buffalo, no interior do estado americano de Minnesota. Uma pessoa foi detida pela polícia.



O ataque ocorreu por volta das 11h do horário local (14h em Brasília) no interior da clínica. Uma explosão dentro da clínica ocorreu logo depois do tiroteio.



A situação estaria controlada às 11h42, e não haveria mais riscos para a população, segundo o chefe de polícia local. A polícia não confirmou se o suspeito detido, um homem, é o responsável pelo tiroteio.



Uma porta-voz do hospital North Memorial Health na cidade vizinha de Robbinsdale, a cerca de 50 quilômetros de Buffalo, disse que várias vítimas foram levadas até a unidade. Ela não confirmou quantas pessoas foram levadas ao hospital nem seu estado de saúde.



Um porta-voz do FBI disse que a agência enviou técnicos especialistas em bombas para o local. Imagens aéreas no local do ataque, feitas cerca de duas horas após a ocorrência, mostram ao menos três janelas com vidros estilhaçados na fachada da clínica.



Com cerca de 15 mil habitantes, o município de Buffalo fica a cerca de 64 quilômetros ao norte de Minneapolis, maior cidade da região. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)