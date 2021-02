Mulheres dos Balcãs rompem com tabu da violência sexual

"Um gatilho coletivo". Desde que uma atriz sérvia disse publicamente que havia sido estuprada por seu ex-professor, milhares de mulheres da região dos Balcãs têm falado sobre violência sexual - um clamor maciço que os ativistas esperam que se transforme em uma mudança duradoura.



Os países da região, em sua maioria patriarcais, vivenciaram movimentos contra a violência contra as mulheres nos últimos anos. No entanto, a onda desencadeada há cerca de dez dias sob o lema "Você não está sozinha" ("Nisi Sama") é surpreendentemente importante.



A catarse ocorre principalmente na internet, como na página do Facebook "Não fui atrás de você" ("Nisam Trazila") criada por atrizes bósnias.



"Há anos tento criar coragem para conseguir contar a alguém, para acalmar minha alma, para ressuscitar a garota assassinada dentro de mim", relata uma jovem a respeito da agressão sexual que sofreu aos 14 anos.



As mulheres foram inspiradas por Milena Radulovic, de 25 anos, uma atriz conhecida na região, que quebrou o silêncio ao jornal Blic no último 17 de janeiro.



A atriz acusa Miroslav Aleksic, de 68 anos, um famoso professor de teatro de Belgrado, de tê-la estuprado quando ela era menor de idade e de ter abusado de outras alunas de sua renomada escola.



O professor, em prisão preventiva há um mês, nega todas as acusações.



"Temos que parar com isso", defende a atriz, referindo-se a sua "enorme responsabilidade com as crianças, com a sociedade e também comigo mesma".



"Se ficarmos em silêncio, permitimos o mal", acrescenta.



Os relatos de abusos se estendem a todas as esferas da sociedade. De acordo com um estudo da OSCE de 2019, a taxa de mulheres que denunciam assédio sexual na Sérvia é cerca de 10 pontos menor do que a média da União Europeia.



Segundo os autores, isso é provavelmente uma consequência dos "tabus" que impedem as mulheres de denunciar e da "falta de consciência do que se trata o assédio sexual".



- Saturação -



Na Sérvia, a vitória judicial da ex-secretária Marija Lukic contra seu empregador, o prefeito de uma pequena cidade, condenado em 2020 a três meses de prisão por assédio sexual e agressão, é considerada a primeira manifestação de um #MeToo sérvio.



Mas a saturação referente a esse tipo de situação existe há muito tempo.



"Há muita energia, frustração e medo entre a população feminina", conta à AFP Marinella Matejcic, uma ativista croata da associação PaRiter.



Seu movimento "Mulheres no Espaço Público", lançado no verão de 2020, registrou milhares de relatos de assédio nas ruas.



Em Belgrado, o telefone do Centro Autônomo da Mulher (AZC), que acompanha vítimas de violência desde 1993, não para de tocar.



"Normalmente, recebemos chamadas principalmente sobre violência física ou psicológica. É raro que as mulheres nos falem sobre violência sexual imediatamente", ressalta Sanja Pavlovic, uma das funcionárias do centro, à AFP.



As palavras de Radulovic soaram como um "gatilho coletivo", acrescenta.



No Twitter, uma denúncia coletiva foi organizada perante as autoridades universitárias contra um professor da Faculdade de Filologia de Belgrado.



E o reitor da faculdade de teatro de Zagreb afirma ter recebido cerca de vinte queixas de assédio sexual e agressão em poucos dias.



As ONGs esperam que o fenômeno em andamento se transforme em mudanças duradouras.



"Além das mensagens de apoio e apelos à denúncia, gostaria que nossos políticos tivessem a iniciativa de mudar a lei" para facilitar o trâmite judicial dos casos de estupro, explica Sanja Pavlovic.



Goran Milanovic, um psicólogo, lançou uma petição com outros profissionais para exigir que "a educação sobre o reconhecimento e a proteção contra a violência sexual" fosse incluída nos currículos escolares.



Esta iniciativa, denominada "Não é Não", recolheu quase 10.000 assinaturas.



