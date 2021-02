Merkel dribla indignação alemã e se mantém firme sobre restrições anti-covid

Angela Merkel se pronunciou nesta terça-feira (9) a favor de uma extensão das restrições em vigor na Alemanha contra a pandemia, apesar de sua crescente queda de popularidade, que coloca a chanceler em uma situação desconfortável meses antes das eleições.



"Não temos nada a ganhar agora com uma saída prematura do confinamento parcial" em que a Alemanha está desde o final do ano passado, disse Merkel em uma reunião com parlamentares de seu conservador Partido Democrata Cristão, disse um participante à AFP.



O levantamento das restrições neste momento colocaria em risco de "aumentar o número de infecções muito rapidamente", acrescentou, solicitando uma prorrogação pelo menos até o final do mês. Em princípio, elas estavam programados até 14 de fevereiro.



A chanceler se dirigiu ao seu grupo na véspera de um encontro sobre o assunto entre o governo central e os das regiões alemãs. Isso ocorre em meio a um contexto político muito tenso.



Apesar de a primeira grande onda de covid-19 na primavera (boreal) de 2020 ter revivido politicamente Angela Merkel, graças ao impacto menos severo sofrido pela Alemanha em relação aos países vizinhos, a onda de inverno atinge fortemente o país e acentua as críticas contra sua gestão, poucos meses antes das eleições legislativas.



Sua popularidade começa a desmoronar diante da rejeição alemã, enquanto Merkel recentemente confidenciou que teve uma noite de sono ruim devido à pandemia.



"É um período difícil para mim também (...). Reviro as coisas em todos os sentidos antes de tomar decisões e isso me preocupa, é verdade", disse ela ao canal de televisão RTL-Alemanha.



Apesar de liderar amplamente as pesquisas, seu partido CDU caiu para 34,4% das intenções de voto em pesquisa da consultoria Insa, publicada nesta segunda-feira. Este é o nível mais baixo desde novembro.