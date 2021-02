Desastre na Índia destaca pressões ambientais nas hidrovias asiáticas

O rompimento de uma geleira do Himalaia, que causou a devastadora inundação de um rio no norte da Índia, foi um desastre previsível que pode se repetir, em uma região fortemente afetada pelas mudanças climáticas e com desenvolvimento descontrolado de infraestrutura, alertam especialistas.



A Ásia tem alguns dos maiores rios do mundo, do Ganges na Índia ao Indo no Paquistão, passando pelo Yangtze e o Mekong, que se originam na China.



Esses cursos apoiam agricultores e pescadores e fornecem água potável para milhões de pessoas, mas são cada vez mais ameaçados.



O aumento das temperaturas está derretendo as geleiras, o que, a longo prazo, reduzirá o abastecimento de água aos rios e aumentará o risco de avalanches e inundações.



"Os projetos de desenvolvimento representam um risco real para os cursos dos rios, pois despejam entulhos ou despejam líquidos neles, bem como extraem areia e pedras", disse Himanshu Thakkar da SANDARP, uma organização do sudeste asiático, que lida com as infraestruturas em rios e habitantes em suas margens.



"A mudança climática é um processo muito longo (...) cujos efeitos já estão ocorrendo hoje", alerta.



A ruptura da geleira, no domingo, desencadeou uma inundação catastrófica em um vale no estado de Uttarakhand, que causou a morte de dezenas de pessoas e mais de 170 desaparecidos, destruindo pontes, estradas e duas usinas hidrelétricas no rio Dhauliganga, um afluente do Ganges.



- Derretimento de geleiras -



É muito cedo para determinar o que enfraqueceu a geleira, mas todos apontam para usinas hidrelétricas construídas em uma região de alto risco sísmico.



"Esta região é muito vulnerável e, portanto, não é adequada para a construção de usinas de energia uma após a outra", acrescentou Himanshu Thakkar. "Não houve prevenção adequada aqui, como estudos de impacto ou geológicos."



De acordo com um extenso estudo publicado em 2019 pela Universidade de Columbia, as geleiras do Himalaia derreteram duas vezes mais rápido desde 2000, do que nos 25 anos anteriores.



"O impacto da mudança climática no Himalaia é real", disse Benjamin P. Horton, diretor do Observatório da Terra em Cingapura. Além dos acidentes, o degelo das geleiras priva as populações de água potável e para a agricultura, acrescenta.



- Enormes inundações -



Nos principais rios da China, as enchentes pioraram nos últimos anos.



No ano passado, o Yangtze, o mais longo da Ásia, sofreu grandes enchentes, causando centenas de mortes e milhares de casas destruídas. Para os ecologistas, são uma consequência das mudanças climáticas.



Além disso, a China construiu uma enorme rede de barragens, embora as autoridades digam que elas ajudam a administrar os fluxos de água.



Como na Índia, esses trabalhos são controversos e seu papel é proeminente em deslizamentos de terra. As barragens construídas por Pequim são criticadas no exterior, principalmente na bacia do Mekong, que se ergue no planalto tibetano e irriga grande parte do sudeste asiático.



Embora alguns analistas atribuam esse fenômeno às mudanças climáticas, muitos pedem à China maior transparência na gestão de suas infra-estruturas na região.



Além disso, dezenas de barragens financiadas pela China estão sendo construídas ou planejadas, causando preocupação.