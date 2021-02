Schumer anuncia acordo para julgamento 'justo' de impeachment de Trump

O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, anunciou nesta segunda-feira, 8, que houve um acordo bipartidário para um julgamento "justo e honesto" do impeachment do ex-presidente Donald Trump. Em comunicado, o democrata explicou os procedimentos do processo, que tem início previsto para amanhã, com a apresentação dos argumentos.



O senador agradeceu ao responsáveis pelo julgamento e ao líder da oposição, Mitch Mconnell,pelo acerto, que pode trazer "união" ao país após os eventos de 6 de janeiro, com a invasão ao Capitólio de Washington, segundo Schumer.