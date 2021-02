Confiança no plano de estímulo nos EUA impulsiona recordes em Wall Street

Os principais indicadores da bolsa de valores de Nova York fecharam com recordes nesta segunda-feira (8) em um mercado confiante e com expectativa na aprovação de um plano de apoio à economia americana.



O índice industrial Dow Jones subiu 0,76%, a 31.385,71 pontos; o tecnológico Nasdaq avançou 0,95% a 13.987,64 pontos e o índice amplo S&P; 500 se valorizou 0,74% a 3.915,58 pontos, segundo dados definitivos do dia.



O Dow Jones e o S&P; 500 acumulam seis sessões consecutivas de alta.



Já na sexta, Wall Street fechou com fortes altas e encerrou sua melhor semana em dois meses.



A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse à CNN no domingo que o pacote de ajuda econômica da ordem de 1,9 trilhão de dólares, impulsionado pelo governo do presidente Joe Biden, pode impulsionar o crescimento da maior economia mundial e permitir-lhe recuperar o pleno emprego no ano que vem.



Estes comentários "ajudaram a reforçar a disposição positiva" do mercado, disseram analistas da empresa Schwab.



A mensagem de Yellen também fez subir o rendimento dos bônus do Tesouro com dez e 30 anos de prazo, os quais chegaram à maior taxa em um ano na madrugada de domingo para segunda-feira, embora tenham caído sutilmente.



A perspectiva de um robusto crescimento econômico faz antever um aumento da inflação, o que tende a fazer subir as taxas das obrigações.



Entre os valores do dia, a Tesla teve um desempenho ótimo e subiu 1,31% depois de anunciar que vai investir 1,5 bilhão de dólares em bitcoins e que aceitará que seus produtos sejam pagos com essa moeda virtual.