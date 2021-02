EUA dizem que 'apoiam o povo' após proibição de protestos em Mianmar

Os Estados Unidos se solidarizaram com o povo de Mianmar nesta segunda-feira (8), depois que o governo restringiu as manifestações e disse que seus pedidos para se encontrar com a líder civil deposta Aung San Suu Kyi foram negados.



"Apoiamos o povo de Burma e apoiamos seu direito de se reunir pacificamente, inclusive protestar pacificamente em apoio ao governo democraticamente eleito", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, usando o antigo nome em inglês de Mianmar.



"Estamos certamente muito preocupados com os anúncios recentes dos militares a fim de restringir as reuniões públicas", afirmou ele a repórteres.



Os militares que depuseram Aung San Suu Kyi proibiram reuniões de mais de cinco pessoas e impuseram toque de recolher noturno em várias áreas do país, incluindo Rangun, sua maior cidade.



O novo chefe da junta militar, Min Aung Hlaing, apareceu na televisão pela primeira vez desde o golpe da semana passada, prometendo convocar "eleições livres e justas".



"Isso não é possível", declarou Price sobre a promessa. "Temos sido muito claros sobre nosso posicionamento. Apoiamos os representantes devidamente eleitos" de Mianmar, disse ele.



Price observou que Washington não conseguiu falar com Aung San Suu Kyi, a líder deposta e presa, que já ganhou um Prêmio Nobel da Paz.



"Fizemos esforços para nos comunicar com Aung San Suu Kyi, formal e informalmente", acrescentou. Esses pedidos "foram negados".



Ele também apelou à China, um parceiro de longa data dos militares birmaneses, para se juntar às grandes democracias que condenam o golpe.



O presidente Joe Biden ameaçou impor novas sanções à Mianmar, a menos que o regime militar ceda o poder.