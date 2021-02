Israel e Grécia fecham acordo para receber turistas vacinados

Israel e Grécia chegaram a um acordo de turismo nesta segunda-feira (8) para que seus respectivos cidadãos vacinados contra o coronavírus viajem sem restrições entre os dois países.



"Devemos facilitar a viagem daqueles que apresentam comprovante de vacinação e é isso que planejamos fazer com Israel", disse o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, em comunicado conjunto com seu homólogo israelense Benjamin Netanyahu.



O acordo tornará mais fácil para os turistas israelenses "irem para a Grécia sem quaisquer limites ou quarentena", disse Netanyahu.



Israel iniciou no domingo a liberação de seu terceiro bloqueio, determinado em dezembro, mas sem retirar as restrições aos voos internacionais, que permanecem suspensos até 20 de fevereiro.



Mitsotakis desembarcou em Israel nesta segunda-feira com os ministros de Relações Exteriores e de Turismo da Grécia.



Graças a um acordo com o laboratório Pfizer, Israel já vacinou mais de 3,5 milhões de pessoas (cerca de 40% de sua população) desde meados de dezembro.



Israel registra 696.000 casos de covid-19 e 5.171 mortes desde o início da pandemia.



A Grécia tem até agora 165.000 casos e 6.000 mortes pelo vírus.



