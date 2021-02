Ataque de milícia na RD Congo deixa 12 civis mortos

Ao menos 12 civis morreram na madrugada de sexta-feira para sábado no leste da República Democrática do Congo (RDC) em um ataque de supostos membros do grupo armado Forças Democráticas Aliadas (ADF), informaram neste domingo fontes locais.



"Na madrugada de sexta-feira para sábado, combatentes da ADF massacraram agricultores da localidade de Mabule (Beni, Kivu Norte, leste do país) que estavam em seus campos. Registramos 12 mortes", declarou à AFP Donat Kibuana, administrador do território de Beni.



"Os ataques fatais registraram uma queda relativa desde o início de janeiro porque o exército lançou ofensivas contra as ADF no setor de Rwenzori", explica Kibuana.



O ataque anterior atribuído às ADF, um dos grupos mais violentos entre as dezenas que permanecem ativos no leste do país, acontecera em 5 de fevereiro. Vinte e um civis morreram na área de Rwenzori.



As ADF são um grupo de rebeldes muçulmanos ugandeses instalados no leste da RDC desde 1995. Embora não ataquem a vizinha Uganda há anos, desde outubro de 2014 cometem massacres com frequência na região de Beni, com um balanço de mais de mil mortos.