Câmara de Comércio dos EUA deve anunciar saída do CEO Thomas Donohue nesta semana

A Câmara de Comércio dos Estados Unidos deve anunciar na próxima semana a saída de Thomas Donohue, que será substituído por Suzanne Clark como a nova presidente e CEO da organização, disseram fontes próximas das negociações. Donohue, de 82 anos, tinha planejado deixar a entidade que preside há quase duas décadas no próximo ano, mas decidiu renunciar antes ao cargo, após o conselho ter concordado em nomear Clark como sua sucessora.



Fontes disseram, ainda, que a Câmara organizou uma série de reuniões do conselho com todos os funcionários na próxima semana para anunciar oficialmente a transição. "O Conselho está envolvido em um rigoroso processo de sucessão para nomear um novo CEO", disse um porta-voz da Câmara em um comunicado nesta semana. "Quando uma decisão final for alcançada, haverá um anúncio."