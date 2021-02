Na Itália, Draghi obtém apoio do ex-premiê Matteo Renzi para formar governo

O ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi declarou apoio a Mario Draghi para comandar o próximo governo do país. Renzi, que foi o detonador da atual crise política do país, ao retirar seu pequeno partido Itália Viva da coalizão do ex-premiê Giuseppe Conte, disse que o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) como premiê seria "um seguro para as vidas de nossas crianças e nossos netos".



Renzi considerou que não haveria melhor nome para lidar com os fundos de recuperação da União Europeia. O bloco deve enviar mais de 200 bilhões de euros (US$ 240 bilhões) à Itália, a fim de apoiar à economia local diante da pandemia da covid-19.



O ex-premiê falou após uma reunião com Draghi, que estava em seu segundo dia de consultas com os fragmentados partidos italianos, após ser apontado pelo presidente Sergio Mattarella para tentar formar um governo.



O Partido Democrático já anunciou que apoia Draghi, bem como o Força Itália, do ex-premiê Silvio Berlusconi. Já o Irmãos da Itália, de extrema-direita, disse que não pretendia participar, defendendo eleição antecipada. As consultas devem continuar neste sábado com a Liga e o Movimento 5 Estrelas.