As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:



1 - DORIA VAI AO MARACANÃ VER FINAL DA LIBERTADORES APÓS FECHAR SÃO PAULO



Publicações compartilhadas mais de 107 mil vezes em redes sociais desde 30 de janeiro asseguram que tanto o governador de São Paulo, João Doria, quanto o prefeito da cidade, Bruno Covas, foram ao Rio de Janeiro neste dia assistir à final da Taça Libertadores da América, disputada por dois times paulistas. Essa alegação é enganosa. Embora Covas realmente tenha tirado uma licença para assistir ao jogo de futebol no estádio, Doria acompanhou a partida de casa. A imagem do governador compartilhada nas redes é de dezembro de 2019.



2 - FLORDELIS É NOMEADA TITULAR DA SECRETARIA DA MULHER



Publicações e matérias que somam mais de 118 mil interações nas redes sociais em menos de 24 horas afirmam que a deputada federal Flordelis assumiu "como titular" da Secretaria da Mulher da Câmara, após Arthur Lira ser eleito presidente da Casa. Mas essa alegação é falsa. No site da Câmara, excetuando-se cinco deputadas federais, as outras 72 aparecem como titulares da Secretaria em questão: para que possam participar das votações virtualmente. A Coordenadoria da Bancada Feminina, que compõe a Secretaria, por sua vez, conta com quatro deputadas.



3 - MOURÃO DESCREVE BOLSONARO COMO A "ÚNICA OPÇÃO" PARA O BRASIL



Um longo texto que elogia a atuação do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de covid-19 foi compartilhado centenas de vezes em redes sociais desde o último 27 de janeiro como se tivesse sido escrito pelo vice-presidente Hamilton Mourão e publicado no jornal O Estado de S.Paulo no mesmo dia. Isso é falso. As palavras viralizadas não foram publicadas no jornal e a assessoria da Vice-Presidência negou que Mourão tenha escrito a mensagem. O mesmo texto já havia circulado, dias antes, com outra autoria.



4 - RESPIRADORES CASEIROS SÃO UMA SOLUÇÃO À FALTA DE OXIGÊNIO?



Vídeos que mostram dispositivos artesanais que supostamente melhoram a oxigenação de pacientes com covid-19 foram visualizados mais de 353,9 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 15 de janeiro, quando o Brasil enfrentava uma piora na crise de saúde com a falta de oxigênio no Amazonas. Mas especialistas e autoridades advertem contra o uso desses artefatos por sua ineficácia e potencial risco.



5 - NESTLÉ ANUNCIA DOAÇÃO DE LEITE CONDENSADO AO MINISTÉRIO DA DEFESA



Publicações compartilhadas mais de 9 mil vezes em redes sociais desde o final de janeiro asseguram que a companhia alimentícia Nestlé anunciou que faria a doação de 8 mil caixas de leite condensado às Forças Armadas brasileiras, após ser amplamente noticiado que o Ministério da Defesa gastou milhões de reais com o produto em 2020. No entanto, a informação foi negada pela empresa e não há qualquer menção a uma doação do tipo nas páginas do Ministério da Defesa.



6 - MARIA FLOR ABOCANHOU R$ 10 MILHÕES NOS GOVERNOS PETISTAS



Publicações com mais de 41 mil compartilhamentos nas redes sociais afirmam que a atriz Maria Flor teria recebido mais de 10 milhões de reais pela Lei Rouanet durante os governos petistas. Essas alegações começaram a circular desde 25 de janeiro passado, dias após a atriz ter divulgado um vídeo em que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A informação, entretanto, é falsa. Sua produtora, a Fina Flor Produtora de Filmes LTDA, na verdade captou pela Lei do Audiovisual 924 mil reais, valor muito inferior ao citado nas postagens.



7 - PRESIDENTE DOS EUA DIZ QUE CLOROQUINA É EFICAZ CONTRA A COVID-19



Publicações que somam mais de 18 mil interações desde o último dia 24 de janeiro afirmam que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que a cloroquina é eficaz contra a covid-19 e que, desde então, o tratamento precoce com esse medicamento é indicado. Não há, entretanto, qualquer registro de que Biden tenha feito essa afirmação. Além disso, os organismos de saúde e regulamentação do país seguem sem aconselhar a cloroquina para tratar a doença causada pelo coronavírus.