Os legisladores que atuarão como fiscais no julgamento no Senado dos Estados Unidos contra o ex-presidente Donald Trump pediram a ele, nesta quinta-feira (4), que testemunhe no processo pelas acusações de incitar seus apoiadores a invadir o Capitólio.



"Escrevo para convidá-lo a nos entregar um testemunho sob juramento, seja antes ou durante o processo no Senado, em relação à sua conduta em 6 de janeiro de 2021", disse o congressista Jamie Raskin, que lidera a delegação da Câmara de Representantes que apresentará as acusações ao Senado.