FMI trabalha 'duramente' com Argentina para fechar acordo em maio, diz porta-voz

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta quinta-feira (4) que trabalha "duramente" com a Argentina para alcançar um acordo em maio para reestruturar 44 bilhões de dólares em créditos, e prevê uma missão virtual com o país "nas próximas semanas".



O porta-voz do FMI, Gerry Rice, afirmou que a equipe técnica do FMI avança nas negociações com o governo de Alberto Fernández para tentar completar as negociações nesses três meses, como pretende o ministro da Economia argentino, Martín Guzmán.



"Estamos trabalhando duramente com as autoridades para chegar a um acordo sobre um programa", disse em coletiva de imprensa. "Seguiremos fazendo todo o possível para cumprir com o cronograma do ministro", apontou.



Guzmán disse na semana passada que deseja alcançar um acordo com o FMI para maio, quando vence uma dívida da Argentina com o Clube de Paris de 2,4 bilhões de dólares.



"As discussões continuam. Esperamos uma missão formal da equipe nas próximas semanas", disse Rice, destacando que a visita será virtual devido ao cumprimento dos protocolos de segurança pela pandemia de covid-19.



Rice afirmou que o novo programa com a Argentina poderia ser uma Facilidade de Fundo Estendida (EFF em inglês), ao contrário do Acordo Stand-By de 36 meses negociado em 2018 com o governo de Mauricio Macri por 57 bilhões de dólares, um valor recorde para o FMI.



Consultado sobre uma eventual visita das autoridades argentinas a Washington, Rice disse estar ciente de que isso poda ocorrer "nas próximas semanas".



"Não quero especular sobre nenhuma data, mas claro que entendemos que essa é a intenção", contestou.